Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Haapajärvellä – toinen kaista suljettu

Yksi ihminen on kuollut Haapajärvellä sattuneessa henkilöauton ja rekan yhteentörmäyksessä.

Nokkakolari tapahtui Nivalantiellä puoli yhdentoista maissa aamupäivällä. Poliisin mukaan kolarissa kuoli henkilöauton kuljettaja.

Liikenne kolaripaikalla oli kokonaan poikki noin puolen tunnin ajan, kerrotaan Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Tapahtuneessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja.

Valtatie 27 on yhä osin suljettu Haapajärven ja Nivalan välillä sattuneen liikenneonnettomuuden vuoksi. Toinen ajokaista on käytössä tapahtumapaikalla ja paikalla on liikenteenohjaus

Poliisi tutkii kolarin syytä.