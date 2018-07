Weteraanikonepäivillä ihasteltiin koneita ja työnäytöksiä

Oulaisissa järjestettiin tänä viikonloppuna Weteraanikonepäivät, joka kokosi paikalle jälleen tuhansia ihmisiä.

KUVA: Matti Räty

Paikalla oli työnäytöksiä, myyntipisteitä sekä runsaasti vanhoja koneita. Alueella oli erikseen muun muassa autokenttä, traktorikenttä ja kaksipyöräisten kenttä.

Woimansiirrin-lehden päätoimittaja sekä tapahtuman tiedotuksesta vastaava Sirpa Pietarila kertoo, että tänä vuonna tapahtumassa on ollut myös muotinäytös, jossa on esitelty menneiden vuosikymmenten asuja. Lisäksi Käpylän koululla on ollut yhteislaulutilaisuuksia, jossa on laulettu perinteisiä ikivihreitä kappaleita.

KUVA: Matti Räty

– Lapsiakin on huomioitu enemmän kuin aiemmin, Pietarila kertoo.

Myös pikkuväen toiminta on ollut Weteraanikonepäivien henkeen sopivaa. Lapset ovat muun muassa kisanneet polkutraktorin vetämisessä. Lisäksi alueella on ollut mäkiautoja.

Tarkkaa kävijämäärää ei ollut vielä sunnuntaina iltapäivällä tiedossa. Viime vuosina Weteraanikonepäivät ovat keränneet noin 20 000 kävijää.

– Sää on suosinut. Pilvistä on ollut, mutta välillä on aurinkokin paistanut, Pietarila kertoo.

Weteraanikonepäivien järjestämisestä vastaa Wanha Woima ry.