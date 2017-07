Volvo pihamaalla kuului kesälomaan – Pudasjärvellä valmistui kirja siirtolaisuudesta

Pudasjärven Siuruan kylän Ikosenniemeltä syntyisin oleva Osmo Juttula pääsi kesällä 1969 kokeilemaan, miltä tuntuu istua Dodgen konepellillä. Leveä auto oli hänen vanhemman veljensä Kauko Juttulan, joka oli saapunut Göteborgista Ruotsista kesälomalle kotitilalleen.

Samalle konepellille ja valokuvaan asettuivat Juttulan veljeksistä myös Ari, Markku ja Jouko sekä serkku Jouni. Pian nuorukaiset lähtivät Kaukon tapaan töihin Ruotsiin. Kesällä 1970 Osmo tuli itse Volvolla kavereineen kesälomalle Ikosenniemelle. Kylän vanhoilla isännillä riitti ihmettelemistä.

Apu-lehden toimittaja ja kuvaaja kävivät samana kesänä 1970 tekemässä reportaasin Pudasjärvellä. Pintamon kylälle jääneen Kalle Peuraniemen mukaan kylätie oli talvella täysin tyhjä. ”Oli pieni pakko opetella puhumaan itsekseen”, Peuraniemi totesi.

Kesällä sen sijaan juttukavereita riitti, kun kolmisenkymmentä Ruotsiin töihin lähtenyttä perhettä, yhteensä toistasataa henkeä palasi kesälomilleen.

”Pirttien pöydillä soittelevat ruotsalaiset radiot, nauhurit ja levysoittimet suomalaista pop-musiikkia. Osuuskaupan sivumyymälöistä myydään ruokaa ja keskiolutta enemmän kuin koko vuoden aikana yhteensä. Ja erämaakylän lähes jokaisen harmaan mökin pihalla on ruotsalaisin tunnuksin varustettu auto, Volvo, Opel, Saab, Cortina, Rambler – siirtolaisen ensimmäinen ostos. Menestyksen mitta, jota ilman ei kehtaa tulla kotikylään edes käymään.”



Siirtolaisuudesta Pudasjärvellä on valmistunut kirja Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti – Siirtolaiskertomuksia muuttovirran varrelta. Kirjassa on useita kirjoittajia ja sen on toimittanut Iijokiseutu-lehden toimittaja Juha Hagelberg.

Pudasjärveltä lähti Ruotsiin yli 400 ihmistä vuodessa. Kirja taustoittaa siirtolaisuutta 1600-luvulta lähtien, mutta enin osuus käsittelee 1960-luvulla alkanutta ”Suuren muuton” aikaa ja sen vaikutuksia Ruotsissa ja kotimaassa.

Kirjassa kuvataan laajasti, millaisen jäljen kokonaisten kylien tyhjentyminen jätti Pudasjärvelle. Tietoja ja haastatteluja kirjaa varten saatiin yli 120 henkilöltä. Valokuvia on monilta Ruotsiin lähteneiltä tai sieltä palanneilta.

Enköpingiin muuttanut Toivo Parviainen muistelee kirjassa: ”Armeijasta kun pääsin 1965, tarkoitus oli mennä kouluttautumaan kaivinkonekuskiksi ja jos ei pääse, niin Ruotsiin. Bundeksi en halunnut ruveta, vaikka olin talon ainoa poika. Vanhemmat siitä oli pahoillaan. Sotien jälkeen rakennetulla rintamiestalolla oli vain 6–7 hehtaaria peltoa ja 100 000 olisi pitänyt investoida koneisiin ja laitteisiin. Ei kiinnostanut.”

Parviainen kertoo soittaneensa työnvälitystoimistoon, josta ohjattiin Haaparantaan.

”Siellä oli vastassa itse Bahcon työkalutehtaan pääjehu, personalshef Moberg. Se iski kouraan junalipun Enköpingiin. Junassa oli paljon meitä poikia. Osa jatkoi matkaa Göteborgiin. Ketään ennakkoon tuttuja ei Ruotsissa ollut. Vaimo ja kolme siskoa tuli perässä.”



Lähes kaikki lähtivät Ruotsiin vailla ammattikoulutusta ja ruotsin kielen taitoa. Iinattijärven Jussi Illikainen oli Ruotsissa metsätöissä. Asuntovaunusta loppui nestekaasu, jota ”Illikais-Jussi” lähti hakemaan parinkymmenen kilometrin päästä kyläkaupalta.

– Nesdegaasua, nes-de-kaa-sua, hän pyysi ja yski samalla lentsuaan.

Kauppiaan rouva päätteli, että suomalainen metsuri tarvitsee nuhaansa nenäliinoja (ruotsiksi näsduk) ja haki niitä paketin tiskille.