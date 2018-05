Voitto Taitaja-kisassa poiki oulaistelaiselle Jasperi Kampsille vierailun presidentin luo

Jasperi Kamps otti valtakunnallisessa Taitaja-kisassa kultaa. Oulaisista kotoisin oleva nuori mies opiskelee automaalariksi Haukiputaalla Oulun seudun ammattiopistossa.

Temppu toi nuorelle miehelle mahdollisuuden tavata presidentti Sauli Niinistön keskiviikkona. Etukäteen Kamps pohti, millainen automies Niinistö mahtaa olla.

– Olisko se Sauli mersumies. Jos se tietää autojen päälle yhtään, niin se se on. Kaikki muut ovat ajoneuvoja, mersu on auto, Kamps huomauttaa.

Oulun seudun ammattiopistosta osallistui Taitaja-kilpailun autonmaalaussarjaan kaikkiaan kolme opiskelijaa. Jokainen pääsi finaaliin saakka. Jimi Jakola otti pronssia, Joona Sivonen sijoittui kuudenneksi.

– Osalaiset ovat ruukanneet pärjätä hyvin, Kamps toteaa.

Hän valmistuu automaalariksi kesäkuun alussa. Taitaja-finaalin hän veti läpi omalla, rennolla tyylillään. Sarjansa voiton lisäksi Kamps palkittiin yhteisöllisyydestä.

– Pelleilin ja heitin läppää, tein muutakin kuin vain kisasin, hän kertoo.

Kisan edetessä ehti ajatella monenlaista. Välillä mielessä kävi sekin, etteivät hommat taida mennä putkeen. Haastavinta oli Kampsin mielestä työturvallisuus.

– Tuomarit pyörivät ympärillä. Ne olivat tosi tarkkoja. Kyselivät, mitä tehtiin. Teetti pientä painetta, kun ne katselivat koko ajan, Kamps toteaa.

Taitaja-kisan finaalit käytiin Tampereella viime viikolla. Kilpailijat työstivät suorituksiaan melko lähellä toisiaan. Kamps ei muiden touhuja juuri seuraillut, vaan keskittyi omaan tekemiseensä.

Koitoksen aluksi työstettäväksi annettiin lokari, johon oli lyöty kaksi lommoa ja ovi, jonka saumamakkarasta oli otettu pala pois. Kamps ja viisi muuta finalistia paiskivat parhaansa. Erot jäivät lopulta todella pieniksi. Kamps voitti kisan vain puolella pisteellä lukemin 88,5.

Automaalari tekee työssään paljon muutakin kuin maalaa. Itse asiassa maalaus on hommien viimeisin vaihe, ja sitä on työstä Kampsin arvion mukaan vain kymmenisen prosenttia. Koulussa on kertynyt oppia muun muassa autojen huollosta ja korjauksesta, muovikorjauksesta, hitsauksesta, pohjustamisesta ja lommojen oikaisusta.

Värin valinta on tarkkaa puuhaa. Vaihtoehtoja on maailma täynnä, ja sävyissä on hyvinkin pieniä eroja. Mikä on sitten se paras auton väri?

– Riippuu, minkälainen auto on kyseessä. Yksi hieno väri on, kun maalataan hopealla alle ja candyn punaisella päälle. Siitä tulee kiiltävä, metallin punainen, Kamps luonnehtii.