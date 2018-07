Venäjän metsäpalo roihuaa kilometrin päässä Suomen rajasta – savut kiusaavat Sallan kylissä

Tuuli käy kaakosta joten palosta leviää savua Suomen puolen kyliin.

Venäjän puolella lähellä Sallan rajaa olevat metsäpalot eivät ole ainakaan toistaiseksi levinneet Suomen puolelle.



Lapin pelastuslaitoksen mukaan lähimmät palot ovat edelleen reilun kilometrin päässä Suomen rajasta, Sallan Kotalan kylän kohdilla.



Paloja on useita, ja niistä on jo päivien ajan tullut savua Suomen puolelle. Muun muassa Sallan Naruskan kylässä asuvat ihmiset ovat kertoneet savuhaitoista.



Tuuli on käynyt kaakosta, joten savu kulkeutuu rajan yli kohti Sallan pohjoisosaa ja Savukoskea, kertoo päivystävä palomestari Antti Kivelä.



– Savusta tulee ilmoituksia varsinkin illalla, kun ilma viilenee ja painaa savua alemmas, Kivelä sanoo.



Toistaiseksi Suomen viranomaiset tarkkailevat paloa alueella tehtävillä palolennoilla ja rajavartioston tähystystorneista. Pelastustöihin on myös varauduttu esimerkiksi metsäautoteitä tarkistamalla.



Kivelän tiedossa ei ole, että savu olisi aiheuttanut vakavia haittoja tähän mennessä.