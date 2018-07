Venäjän maastopalot ylittivät Suomen rajan Sodankylässä – Venäjän puolella rintaman leveys useita kilometrejä

Venäjän puolella olleet maastopalot ylittivät perjantai-iltapäivänä Suomen rajan Raja-Joosepin raja-aseman lähistöllä molemmin puolin asemaa.

Venäjän puolella rintaman leveys useita kilometrejä. Palo on Luton raja-aseman tasolla.

Lapin pelastuslaitos ja Rajavartiosto ovat aloittaneet noin 300 m palovyöhykkeen sammuttamisen.



Paloa on sammuttamassa Ivalon rajajääkärikomppanian varusmiesosaston 15 miestä.



Sallan Kotolassa ollaan varauduttu sammutustehtäviin, käynnissä on tiedusteluvaihe Venäjän viranomaisten kanssa.



Pelastuslaitos on perustanut johtokeskuksen Rovaniemelle.

Liikenneviraston mukaan tie 91 on suljettu maastopalon takia Ivalon ja Raja-Joosepin välillä.