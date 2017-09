Vasta aloittaneessa Soiten Kyytikeskuksessa ongelmia, puhelinlinjat ruuhkautuvat ja yksittäiset kyydit myöhässä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten Kyytikeskuksen palvelun aloituksessa on ollut ongelmia, tiedottaa Soite.

Palvelun puhelinlinjat ovat ruuhkautuneet ja kuljetustilauksissa on tapahtunut yksittäisiä virheitä ja viivästyksiä. Keskukseen soitetaan päivittäin keskimäärin 100-300 puhelua. Jonotusaika on ollut noin kahdesta kolmeen minuuttia.

Lisäksi teknisessä järjestelmässä on ollut puutteita.

Kyytikeskukseen on lisätty ongelman ratkaisemiseksi henkilökuntaa ja puhelinlinjoja.

Ongelmia on ollut myös taksin ja järjestelmän välisessä tiedonkulussa. Kuljetustietojen valvontaan ja seurantaan on lisätty resursseja ja kuljettajien käyttämästä mobiilisovelluksesta on julkaistu uusi versio.

Soite tiedottaa, että Kyytikeskus on lisännyt yhteistyötä taksiyrittäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi. Myös asiakkaat voivat jättää palautetta Soiten verkkosivuilla.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti syyskuun alussa sosiaalihuollon ja vammaispalvelun asiakkaille myönnetyt kuljetuspalvelut osittain yhdisteltyinä kuljetuksina Kyytikeskuksen kautta. Kuljetuspalveluilla on tarkoitus korvata ensisijassa julkista joukkoliikennettä.