Varoitus moottorikelkkailijoille Enontekiöllä: Reitillä voi liikkua työkoneita Munnikurkkion suunnalla

Kartassa näkyy osuus, jossa työmaaliikenne ja moottorikelkkaura yhtyvät.

Enontekiöllä sijaitsevan puretun Munnikurkkion rajavartioaseman maaperän kunnostus alkaa. Pilaantuneita maita kuljetetaan käsiteltäväksi.

Moottorikelkkailijoiden on syytä varoa reitillä liikkuvia työkoneita ja niiden jättämiä jälkiä.

Vuoskusta Munnikurkkioon johtavalla reitillä liikkuu kunnostustyössä tarvittavia työkoneita. Reitti yhtyy Hirvasvuopion ja Munnikurkkion välillä Metsähallituksen moottorikelkkauraan.

Kelkkauralle on viety varoitusmerkkejä muistuttamaan meneillään olevasta työstä.

Munnikurkkion rajavartioasema sijaitsee Enontekiöllä Norjan vastaisella rajalla, Lätäsenojoen rannalla. Lähimmältä tieltä on Munnikurkkioon matkaa 40 kilometriä.

Munnikurkkion puretun rajavartioaseman maaperä on pilaantunut, ja alue on puhdistettava. Metsähallituksen mukaan työ on erittäin haastava pelkästään Munnikurkkion syrjäisen sijainnin vuoksi.



Keliolosuhteet vaikuttavat siihen, milloin työ saadaan valmiiksi.

Vuonna 1957 valmistuneen rajavartioaseman käyttö loppui ja rakennukset jäivät kylmilleen vuonna 1991. Rakennuksia purettiin vuonna 2014.

Asemalla on aikoinaan käytetty öljyä lämmitykseen ja sähkön tuotantoon. Osassa alueen maaperää ja betonirakenteita on sellaisia öljyhiilivetyjen ja raskasmetallien pitoisuuksia, joiden takia ne luokitellaan pilaantuneeksi. Lisäksi alueella on vanhoja jätteiden sijoitusalueita. Lainsäädännön mukaan alueen maaperä on kunnostettava.