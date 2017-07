Valtatie 5 suljettu Kemijärvellä kaatuneen hakerekan vuoksi, kiertotie käytössä

Valtatie 5 on suljettu Kemijärvellä tielle kaatuneen hakerekan vuoksi. Tieliikennekeskuksen tiedotteen mukaan onnettomuuspaikka on Käsmästä viisi kilometriä Suomun suuntaan.

Paikalla on kiertotie teiden 9452, Räisäläntie ja 19829, Käsmäntie kautta. Räisälän lossilla ajoneuvon suurin sallittu pituus on 23,5 m ja painoraja 44 tonnia. Räisälän lossi liikennöi kunnes tie on jälleen auki liikenteelle.

Tieliikennekeskuksen mukaan hakerekan lasti on levinnyt tielle.

Tilanteen arvioitu kesto on yhdestä kolmeen tuntia.