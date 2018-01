Uusi älyliikuntaympäristö liikuttaa aikuisia ja lapsia Lapin maisemissa

Marke Rautialan ja Sari Backmanin kehittämässä älyliikunta­ympäristössä liikutaan Lapin maisemissa.

Uusimman pelisarjan grafiikassa käytetään lappilaisen Andreas Alarieston maalauksia.

Toiveena saada peli paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat.

Inarin kunnan liikuntasihteeri Marke Rautiala sai idean aktiivisesta sisäliikuntaliikuntapelistä kyllästyttyään katselemaan lasten ja nuorten harrastamaa passiivista peukaloliikuntaa.

- Piti tehdä ja kehittää jotain nykyaikaisin menetelmin kännykällä näpräämisen ja puolapuiden välimaastoon.

Vuoden päivät Rautiala ja yhtiökumppani, Oulussa asuva Sari Backman pähkäilivät ja jalostivat ideaa eteenpäin. Syntyi PlayFloor -älyliikuntaympäristö ja oma yritys Marabas pelin ympärille.



Liikunnan yhdistäminen pelaamiseen ei ole uusi keksintö. Esimerkkejä löytyy pleikkarimaailmasta. Myös suureen suosioon yltänyt Pokemon Go on liikunnallinen mobiilipeli.

- Meidän ajatus oli kehittää matalan kynnyksen julkisten tilojen sisäliikuntaympäristö kaiken ikäisille erityisliikkujat mukaan lukien, kertoo Rautiala.

PlayFloorissa ei kilpailla, vaan pelaillaan vaikka farkut jalassa. Peli yhdistää videopelien visuaalisen maailman, musiikin ja yhteisöllisen liikunnan.

Eri vaikeustason pelejä PlayFloorissa on tällä hetkellä kymmenen. Yhdessä liikkumalla pelataan muun muassa lentopalloa, lasketaan koskea, lasketellaan, poimitaan marjoja ja jahdataan revontulia.

Pelissä hyödynnetään taiteilija Andreas Alarieston taidetta. KUVA: Pussinen Teemu - T31L15S

- Pelaaminen tuntuu keskikehossa ja jalkojen lihaksissa. Syke nousee mittarilla mitattuna jopa 30 pykälää. Ennen kaikkea peli kehittää pään ja kropan yhteistyötä ja hallintaa, motoriikkaa ja tasapainoa, kertoo Rautiala.

Pelin mekaniikkaa voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Lasten versiossa pelialusta on matalampi ja erityisliikkujille on kaideversio.

- Liikunnan edistämisen lisäksi meidän päämääränä on kehittää uusia oppimisympäristöjä yhteistyössä koulujen kanssa. Voimme koodata ja tehdä vaikka matikkapelin. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä muun muassa Fuengirolan kotikoulun kanssa, kertoo Backman.

Yhtiökumppaneilla on kunnianhimoinen haave.

- Teemme liikunnan vallanku­mousta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Älyliikuntaympäristöjä on testattu eri ikäryhmillä muun muassa oululaisissa ostoskeskuksissa, Tietomaassa, Vuokatin Superparkissa sekä Helsingissä Smash-urheilumessuilla ja Slushissa. Tammikuussa vuorossa on matkailumessut Helsingissä, missä PlayFloorilla on yhteinen näyttelypiste Fuengirolan kotikoulun kanssa.