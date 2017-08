Useita lampaita tapettu Pulkkilassa – asialla susi tai ilves

Pulkkilan lähellä olevasta lammashaasta on löytynt useita tapettuja lampaita. Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen mukaan asialla on ollut ilves, mutta omistaja epäilee teosta susia.

Petoyhdyshenkilö Teuvo Lemmetyinen perustaa arvionsa ilveksestä nähtävissä oleviin purema- ja tassunjälkiin. Lemmetyinen kävi maanantaina tutkimassa tilaa ja löysi sieltä kolme tapettua lammasta.

– Puremajäljet ovat sutta pienemmät ja tassunjäljet olivat ilveksen, eivät koiraeläimen missään tapauksessa, Lemmetyinen sanoo.

Lammashaka sijaitsee Majanperän suuntaan noin muutaman kilometrin päässä Pulkkilan keskustasta. Petoyhdyshenkilö Lemmetyisen mukaan ilves on käynyt lammashaassa viikonloppuna, todennäköisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Lemmetyisen mukaan Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella tulee petohavaintoja viikottain.

Lampaiden omistaja Eija Lehto sanoo, että tapettuja lampaita on ainakin tusinan verran. Lehto kävi tiistaina katsomassa tilaa ja löysi yhteensä yksitoista raatoa.

– Minulla on 45 aikuista lammasta ja seitsemän tämän kesän karitsaa. Yhteensä on löytynyt 11 raatoa, joista viisi on emoja. Kateissa on vielä lampaita lisää, Lehto sanoo.

Lehdon mukaan laidun on iso ja paikoin vaikeakulkuista pajukkoa, joten etsintä kestää kauan. Harrastelampuri Lehto on lainannut lampaat tilalle maisemanhoidollisiin tarkoituksiin.

Lehdon arvion mukaan petoja on ollut useampi kuin yksi.

– Raadoista osa on ollut siististi purtuja, mutta oli siellä kunnolla syötykin raato. Liekö ollut susiemo poikasten kanssa, mutta tuntuu, että yksi peto ei jaksaisi noin montaa juoksuttaa, välillä syödä ja taas jatkaa.

Tapetut emot olivat kantavia ja olisivat Lehdon mukaan poikineet syksyllä.

– Lammasvuosi meni tässä pipariksi, nollasta lähdetään sitten ensi kerralla.