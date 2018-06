Uiskarin kalatie avattiin: Kaloille annetaan Iijoessa mahdollisuus nousta ohi Raasakan voimalaitoksen

No, jos googletat vaikkapa: "Iijoen voimalaitokset", niin saat tietää,

että on siinä muutama laitos ennen joen alkulähteitä.

Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski ,

siinäpä suurimmat myllyt mereltäpäin alkaen Raasakasta.

Ei taida ihan kuningaskala päästä ylävesille, lieneekö

ohi Raasakankaan, mutta onpahan jakokunnilla, PVO.lla ja meillä ihmisillä hyvä mieli.

Mutta saahaanhan me enerkiaa ;-)