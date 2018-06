Uhanalaisen meriharjuksen poikasia istutettiin Perämerelle Iin edustalle

Metsähallitus onnistui istuttamaan äärimmäisen uhanalaista meriharjusta Perämerelle. Perämeren timantiksi kutsutun arvokalan poikaset uivat nyt Ulko- ja Maakrunnin vesillä Iin edustalla.

Meriharjuksen perimä on otettu turvaan Luonnonvarakeskuksen Keminmaan laitokselle.

Ensimmäiset tuki-istutukset tehtiin vuoden 2017 kesäkuussa. Nyt Metsähallituksen eräsuunnittelija Kari Sarajärvi ja erätarkastaja Markus Aho istuttivat 280 000 vastakuoriutunutta poikasta Ulko- ja Maakrunnin vesille.

Istutukset tehtiin ulkomeren kivikkoisille rannoille, joihin meneminen tuo omat haasteensa. Sen vuoksi apuun saatiin merivartiosto.

Meriharjuksen poikasia. KUVA: Metsähallitus

Meriharjus on vähiin käynyt kala, joka kutee meressä päinvastoin kuin harjukset yleensä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä menneinä vuosikymmeninä yleisenä esiintynyt merikutuinen harjus on taantunut sukupuuton partaalle. Meriharjus on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.

Tällä hetkellä kalastusasetuksen mukaisesti harjus meressä on rauhoitettu.

Meriharjuksen biologinen suojeluarvo on suuri, sillä laji kuuluu Pohjanlahden alkuperäiseen kalastoon. Tavoitteena on estää meriharjuskantojen häviäminen Suomesta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on saada meriharjuskannat elinvoimaisiksi ja kestävän kalastuksen piiriin.

Meriharjuksen kannanhoito vaatii pitkäjänteistä työtä: tuloksia hoitotoimista on odotettavissa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua niiden aloittamisesta.