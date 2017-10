Tuulivaroitusta pukkaa Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen – puiden ruskalehdet saavat nyt kyytiä

Voimakas syksytuuli kolisuttelee kattopeltejä Oulussa. Vihreäsaaressa on mitattu tuulen puuskaksi 17 metriä sekunnissa tiistaina aamupäivän aikana.

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Etelän ja kaakon välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa on maa-alueilla 15 metriä sekunnissa. Perämerellä tuulta on luvassa 17 metriä sekunnissa.

Päivystävä metorologi Juha Tuomola Ilmatieteen laitokselta kertoo, että kaakkoisvirtauksen vuoksi tuuli yltyy Oulun seudulla puolen päivän tienoille saakka. Saapumassa on sadealue, jonka lähestyminen kasvattaa tuulta. Sadetta on luvassa Tuomolan mukaan Oulun seudulla keskiviikkoon aamuyön puolelle.

Koska tuulenpuuskat ovat voimakkaat maa-alueillakin, ruskalehtiin pukeutuneet puut riisuvat syysasuaan vauhdilla.

– Tuulen puolesta on nyt edellytys, että ruska lähtee. Se on eri asia, miten pitkällä lehtien irtoaminen on puiden rytmissä.

Syksyiset sadekuurot roimivat Oulun seutua myös keskiviikkona, vaikka tuuli on hieman tyyntynyt.