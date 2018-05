Utajärvellä sijaitsevalla Kanasuolla on tulipalo turvetuotantoalueella. Paikka on Utajärven ja Muhoksen välillä.



Palomestari Kimmo Virkkalan mukaan tulessa on noin kymmenen hehtaarin alue.



Paikalla on toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Myös lentosammutuspäällikkö on paikalla, ja Rajavartiolaitoksen helikopteri on tulossa mukaan sammutustöihin.



– Iso rähinä päällä, Virkkala toteaa.



Paloa ei kello 18.30 oltu vielä kokonaan saatu rajattua. Virkkalan mukaan savun muodostus on voimakasta.



Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan ja mahdollisesti maanantain puolelle. Jälkivartiointia jatketaan varmuudella myös maanantaina.

Hannu Läntinen lähetti palon aiheuttamasta savusta kuvan Kalevalle. Hän oli kuullut neljän maissa iltapäivällä paloauton äänen ja havainnut sen jälkeen savua taivaalla. Savu näkyi kilometrien päähän.

– Kaverini lähetti viestin, että savu näkyy Sanginjärvelle saakka.

Sanginjärvi sijaitsee palopaikasta parinkymmenen kilometrin päässä.

Kuluvalla viikolla on ollut lukuisia maastopaloja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Esimerkiksi lauantaina Kalajoella oli suuri maastopalo.

Maasto on tällä hetkellä rutikuivaa ja pelastuslaitos on toistuvasti muistuttanut, että tulen kanssa ei nyt pidä ottaa pienintäkään riskiä. Maastopalovaara on koko maassa.