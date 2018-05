Tulva tuo haasteita jätevedenkäsittelylle Rovaniemellä – pumppaamoita jouduttu sulkemaan

Vedenkorkeus on yhä jatkanut nousuaan Kemijoessa. Suurimmat haasteet tulva tuo Rovaniemellä jäteveden käsittelylle.

Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle tulee nyt niin paljon vettä, että osa vesistä joudutaan ohittamaan esikäsittelyn jälkeen. Jätevesipumppaamoilla on suljettu ylivuotoventtiileitä, jotta jokivedet eivät pääse viemäriverkostoon.

Muutamia pumppaamoita on jouduttu sulkemaan muun muassa Tapionkylässä, Nivankylässä ja Vitikanpäässä. Lähipäivinä joudutaan pistämään kiinni lisää pumppaamoita.

Pulkamontiellä on jouduttu sulkemaan hulevesipumppaamon jokiventtiili.



Puhtaan käyttöveden verkostosta on suljettu ylivuotoventtiili Tapionkylän alavesisäiliöltä, jotta jokivesi ei noustessaan pääsisi vesisäiliöön. Muita riskikohteita juomaveden saastumisen kannalta Ounas- tai Kemijoen varrella ei ole.

Keskustan alueen jokitörmillä sijaitsevien mittakaivojen tilannetta seurataan ja tarvittaessa näiden purkuputket jokeen suljetaan.

Napapiirin Infra on sulkenut tulvaluukkuja ja tulpannut hulevesijärjestelmien purkuputkia Saarenkylän alueella. Yksi tulvapumppaamo on käynnistetty.



Tulvan vaikutus Rovaniemen Verkon toimintaan on vähäinen. Joitain jakokaappeja voi jäädä tulvaveden alle, mutta ne toimivat edelleen.

Terveysasema tulvariskialueella

Vedenkorkeus on yhä jatkanut nousuaan Kemijoessa. Vedenkorkeus oli maanantaiaamuna Rovaniemen Lainaalla noin puolitoista metriä keskimääräistä korkeammalla.

Rovaniemen kaupunki on tarkastanut ja käynyt läpi tulvariskialueella sijaitsevia, omistamiaan kiinteistöjä. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa Saarenkylässä Pulkamontien terveysasema ja Näsmäntien kiinteistöt.

Rovaniemen katuverkolla vesi on noussut Vitikanpääntielle ja Suovakadun alikulkukäytävään. Vitikanpääntielle on viety varoitusmerkkejä ja Suovakadun alikulkukäytävä on toistaiseksi suljettu.