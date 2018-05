Tulipalon runteleman kajaanilaisleipomon toimitusjohtaja IS:lle: Kuuluisa taikinajuuri kunnossa, tuotantotiloissa ei suuria vaurioita

Raju tulipalo runteli Kajaanin keskustassa sijaitsevan perinteikkään Pekka Heikkisen leipomon katon ja ylimmän kerroksen, mutta leipomon tuotantotilat selvisivät suhteellisen pienillä vaurioilla, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juuso Marin Ilta-Sanomille.

– Tämä näyttää pahemmalta kuin on. Ullakkotila ja katto on tuhoutunut, mutta leipomon tuotanto-osat ovat selvinneet yllättävän vähin vaurioin. Meillä on siellä välikerroksessa vanhoja toimistotiloja, jotka eivät ole olleet käytössä, Marin kertoo lehdelle.

Hän toteaa kuitenkin, että kyse on kokonaisuutena isosta vahingosta, jonka korjaaminen kestää aikansa.

Marinin mukaan taikinajuuri, josta leipomon puu-uunissa paistettavat ruisleivät tunnetaan on kunnossa.

– Kävin sitä jo katsomassa ja maistamassa leipomon puolella. Kyllä se on kunnossa, toimitusjohtaja vakuuttaa IS:lle.

Hänen mukaansa juurta on tallessa myös muualla.

Tulipalo varjostaa lauantaina 105 vuotta täyttävän leipomon syntymäpäiväjuhlaa, mutta Marinin mukaan merkkipäivää saatetaan kaikesta huolimatta viettää muodossa tai toisessa.