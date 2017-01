Kesäkuussa perustettavan Hossan kansallispuiston käynnit nousivat 19 prosenttia vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Hossan retkeilyalueen käyntimäärä oli 63 100.

Puiston mukaan suurin osa kasvusta selittyy uusien kävijöiden tutustumisretkinä tulevaan kansallispuistoon.

– Hossa on ollut runsaasti esillä mediassa. Kiinnostus alueeseen ja innostus uudesta kansallispuistosta on ollut todella suurta. Kävijöitä on ennen muuta suuremmista kaupungeista ja näyttää siltä, että asiakaskunta on kovasti nuorentumaan päin, sanoo vs. puistonjohtaja Kerttu Härkönen tiedotteessa.

Koillismaan kansallipuistoista Oulangan kansallispuiston ja Valtavaara-Pyhävaaran luonnonsuojelualueen yhteenlaskettu käyntimäärä oli yli 270 000 vuonna 2016.

Posiolla sijaitsevien retkikohteiden Riisitunturin kansallispuiston ja Korouoman rotkolaakso keräsivät viime vuonna 52 000 käyntiä.