Torniossa anastettiin yhden yön aikana peräkärry ja moottoripyörä - poliisi kaipaa havaintoja

Torniosta varastettiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä peräkärry ja moottoripyörä, kertoo poliisi. Peräkärry ja moottoripyörä anastettiin eri osoitteista.

Crossityylinen pyörä anastettiin osoitteesta Pirkkiönkatu 9. Pyörä on KTM merkkinen ja sen katteet ovat mustat ja niissä on oranssit teippaukset. Pyörän rekisterinumero on 13-HEV.

Lisäksi Saarenpäänkatu 11 pohasta varastettiin HRP-merkkinen kevytperäkärry. Kärryn rekisterinumero on WGT-350.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista tai anastetuista tavaroista virka-aikana puhelimeen 0295466156 tai sähköpostiin meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.