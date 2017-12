Alueella myynnissä 427 asuntoa

Julkisessa myynnissä olevia asuntoja on Raahessa 216, Pyhäjoella 70 ja Kalajoella 141.

Pyhäjoen asuntotilanne

Kolmen vuoden aikana Pyhäjoelle on rakentunut tai rakenteilla noin sata asuntoa. Viimeiset niistä valmistuvat alkuvuodesta 2018.

Yrityksille luovutetuilla tonteilla on vielä rakentamaton noin 250 asunnon kapasiteetti.

Yksityisiä vuokra-asuntoja on vapaana muutamasta muutamaan kymmeneen kausiluontoisesti. Kunnalla on tällä hetkellä vapaana noin kymmenen vuokra-asuntoa, mutta asunnonhakijoita on jonossa.

Projektimajoittumista on rakenteilla Hanhikiven niemelle tuhannelle henkilölle. Ollinmäen alueelle on kaavoitettu tontteja tilapäiseen majoittumiseen myös tuhannelle henkilölle. Ensimmäinen 50 vuodepaikan hanke valmistui Ollinmäelle syksyllä 2017

Kunnalla on myynnissä noin 80 asuintonttia tai -rakennuspaikkaa.