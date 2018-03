Tiiraa joutsenia, kiuruja ja töyhtöhyyppiä – muuttolintuja odotetaan Oulun seudulle pääsiäiseksi

Pääsiäisen aikaan kannattaa katsella luontoa tarkkaan: myöhässä olevia joutsenia, töyhtöhyyppiä ja kiuruja odotellaan Pohjois-Pohjanmaalle.

Puheenjohtaja Esa Hohtola Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä kertoo, että muuttavat joutsenet ovat tavallisesti tulleet Oulun seudulle maaliskuun puolivälin aikaan.

Viime päivinä yksittäisiä joutsenhavaintoja on tullut muun muassa Raahesta ja Limingasta. Yksi joutsen on bongattu Oulun Rommakonselältä ja muuttavan joutsenen toitotusta on kuultu Patamäessä.

Hohtola kehottaa seuraamaan pääsiäispyhien aikaan Oulun Hartaanselkää, siellä voi nähdä joutsenten lisäksi telkän, paikalla talvehtineen uivelon ja kenties isokoskelonkin.

– Myös Kemiran putken alapuolella on sulaa vettä, jossa viihtyvät sorsat, telkät ja koskelot.

Muuttavien joutsenten hopeinen toitotus saattaa kantaa korviin myös pääsiäisen hiihtolenkillä Virpiniemessä ja Auranmajalla.

Joutsenet tarvitsevat sulaa ja riittävän matalaa vettä löytääkseen ruokaa.

– Avoin meri ei tämän vuoksi joutsenia houkuta. Linnut saattavat pakkautua sopivaan sulaveteen, josta ne käyvät katsastamassa pesäpaikkojaan. Joutsenet isoina lintuina voivat olla monia päiviä syömättä. Lumisena talvena pellonkulmalla paljastunut kasvusto kyllä houkuttaa.

Karheampaan lintuääneen törmää Höyhtyällä, Raksilassa ja Tyrnävällä, jossa on jo nähty mustavariksia.

– Mustavarikset saapuvat yleensä kevätpäiväntasauksen aikaan. Intiön hautausmaalla on tehty havainto noin 50 mustavariksen parvesta.

Pulmusparvia on myös bongattu Oulun seudulla. Hohtolan mukaan on kuitenkin vaikea erottaa, ovatko parvet paikkakunnalla talvehtivia vai muuttavia.

Kisa kiurusta ja töyhtöhyypästä

Esa Hohtola odottaa ensimmäisten kiurujen ja töyhtöhyyppien saapuvan pääsiäispyhinä.

– Ihme, jos niistä ei saada ensimmäisiä havaintoja. Kiurujen ja töyhtöhyyppien saapuminen ei ole koskaan mennyt pitkälle huhtikuuhun. Voisikin järjestää pienen kisan, kuka näkee ensimmäiset yksilöt, Hohtola innostaa.

Varhaisen töyhtöhyypän voi bongata sulalla tienpenkalla tai huoltoaseman rampilla Oulu-Tupos-välillä. Lisäksi Lentokentäntien varrella on hyviä tarkkailupaikkoja.

– Kiuruja ja töyhtöhyyppiä voi löytää Oulun seudulla muiltakin paikoilta, joilta tuuli ja aurinko on kutistanut hankea ja vähän ruohonkortta näkyy.

Pääsiäisen aikaan Oulun seudulla jäällä liikkuva saattaa bongata myös merikotkan. Hohtola kertoo, että maaliskuussa merikotkista on tehty 22 havaintoa muun muassa Hietasaaressa, Linnanmaalla ja Hailuodossa.

– Auringon lämmittäessä äärimmäisen kylmänkestävä merikotka tykkää kaarrella nousuvirtauksissa. Se on suuri lintu, joka on helppo havaita.

Pöllöjen puputusta piisaa

Iltayöstä kannattaa pitää korvat tarkkoina ulkona liikkuessa, sillä helmipöllöt puputtavat nyt enemmän kuin vuosiin.

Hohtolan mukaan maaliskuun aikana helmipöllöhavaintoja on tullut Pohjois-Pohjanmaalta yli sata kappaletta, niitä on tippunut eri alueilta niin Pyhäjoelta Iihin kuin Tyrnävältä Muhokselle.

– Olen omalla kotipihallani Iskossa kuullut helmipöllön puputusta tänä vuonna. Ylikiimingissä lintuharrastaja oli havainnut kuusi eri helmipöllöä suppealla alueella.

Hiiripöllönkin on havainnoitu istuskelevan puiden latvassa parissakymmenessä ilmoituksessa.

Pöllöjen puputusintoon ja näyttäytymisiin on syynä hyvä myyrävuosi.

Hohtola kommentoi, että pöllöjen pesintä on sidoksissa siihen, miten myyräkannat lisääntyvät hangen alla. Jos jyrsijöiden määrä jostain syystä romahtaa, pesintäkin voi epäonnistua.