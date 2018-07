Tervolassa palanut noin neljä hehtaaria metsää

Tervolassa on palanut noin neljä hehtaaria metsää sunnuntaina.

Maastopalo syttyi vaikeakulkuisella alueella Tervolan Kiimajängällä Varejoen ja Kuusikon välillä. Palolentokone havaitsi metsäpalon sunnuntai-iltapäivänä, eikä siitä tullut muita ilmoituksia. Maastopalosta ei ole aiheutunut vaaraa ihmisille.

Maastopaloa on ollut sammuttamassa yksiköitä Torniosta, Tervolasta ja Kemistä. Palo on saatu hallintaan ja jälkisammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Sammutustyöt ovat olleet käynnissä iltapäivästä asti. Sammutusta on hidastanut se, ettei lähettyvillä ole vedenottopaikkaa.