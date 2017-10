Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle – prosessi voisi alkaa kahden vuoden päästä

Terrafame Sotkamosta on päättänyt hakea uraanin talteenotolle lupaa valtioneuvostolta. Lupahakemus on tarkoitus jättää lähiviikkojen aikana.



Jos valtioneuvosto päättää myöntää luvan, voisi uraanin talteenotto alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla.



Terrafamen tuotantoprosessissa malmista liukenee muiden metallien ohessa myös luonnonuraania, mutta sitä ei tällä hetkellä oteta talteen. Yhtiön louhiman malmin uraanipitoisuudet ovat pieniä. Nykyaikaisilla menetelmillä uraania voitaisiin kuitenkin ottaa talteen kaupallisen toiminnan kannalta riittäviä määriä

– Uraanin talteenoton ja myynnin myötä voisimme hyödyntää louhimamme malmin luonnonvarat entistä tehokkaammin ilman, että meidän tarvitsee tehdä muutoksia malmin louhintaan tai bioliuotukseen, toteaa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.



Hän kommentoi, että suhteessa nikkelin ja sinkin tuotantoon uraanin talteenoton taloudellinen merkitys Terrafamelle ei olisi huomattava, mutta se parantaisi yhtiön kannattavuutta.

Säteilymäärä ei muuttuisi

Terrafamen mukaan tuotantoprosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä se vastaa säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania. Uraanin talteenoton käynnistämisen myötä säteilymäärä ei muuttuisi.



Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa. Jos uraanin talteenotto käynnistettäisiin, vaatisi laitos Terrafamelta noin 10 miljoonan euron investoinnin.



– Terrafamen ylösajo on sujunut suunnitellusti ja yhtiön ympäristötilanne on hyvä. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen kannalta on perusteltua hakea lupaa tässä vaiheessa, toteaa omistajayhtiö Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Sen jälkeen kun Terrafame on jättänyt lupahakemuksensa, työ- ja elinkeinoministeriö pyytää hakemuksesta lausunnot Sotkamon kunnalta, Kajaanin kaupungilta ja niiden naapurikunnilta sekä ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja useilta muilta tahoilta. Myös yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyn yhteydessä.



Valtioneuvoston luvan lisäksi uraanin talteenoton käynnistäminen edellyttää Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntää, ulkoasianministeriön myöntämää uraanin myyntilupaa sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) lupaa kuljettaa uraani ulkomaille jalostettavaksi.