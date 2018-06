TE-toimiston uudet palvelut tarjoavat tukea nuorille työnhakijoille – nuorten osuus työttömistä on Pohjois-Pohjanmaalla suurempi kuin muualla

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto aloittaa kaksi uutta palvelua, joissa nuorille työnhakijoille tarjotaan yksilöllistä tukea kouluttautumiseen ja töiden hakuun. Palveluja on tarjolla 1 750 nuorelle.

Ensimmäinen palvelu nimeltä Nuoret töihin! on suunnattu on suunnattu seuraavaksi työelämään suuntaaville työnhakijoille, kuten viimeistä vuotta opiskeleville nuorille tai juuri valmistuneille. Toinen, Nuoret kohti työtä!, taas on suunnattu nuorille, jotka ovat olleet yli vuoden työttöminä tai jotka muuten kaipaavat tukea työelämään kiinnittymisessä.

TE-toimiston kanssa yhteistyössä on useita palveluntuottajia.

– Palvelu on rakennettu niin, että se tarjoaa nuorelle runsaasti valinnanvapautta. Nuori voi valita, minkä palveluntuottajan huomaan hakeutuu, kertoo palvelujohtaja Jussi Leponiemi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Mukana olevia palveluntuottajia ovat muun muassa VMP Varamiespalvelut Oy, Nuorten Ystävät ry ja Spring House Oy.

Palveluntuottajat tarjoavat erilaisia ratkaisuja nuorten yksilöllisiin ongelmiin. Työttömyys voi riippua monesta asiasta. Yksi tapa on auttaa nuoria kehittämään hakutaitojaan.

– Kannustamme tuomaan aiemmasta työkokemuksesta esille helmiä, jotka auttavat työhaastatteluihin pääsemisessä ja työllistymisessä, Anne Hedemäki Spring House Oy:stä kertoo.

Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuussa yli 5 600 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Nuorten osuus kaikista työttömistä oli suurempi kuin maassa keskimäärin. Leponiemen mukaan veto työmarkkinoilla on kuitenkin hyvä, joten nyt on hyvä mahdollisuus kehittää tilannetta.

Koska verkosto on laaja, tukea on tarjolla kaikkialla Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kriteerit palveluihin eivät ole tiukat, eikä ilmoittautuminen hankalaa.

– Nuoret voivat päätyä näihin palveluihin TE-toimistojen ja Ohjaamon ohjaamina. He voivat kuitenkin ilmoittautua myös oma-aloitteisesti, jos sattuvat nettiä selaillessaan löytämään tietoa palveluista, kertoo TE-toimiston palveluesimies Sanna Rautio-Väliheikki.

Anne Ollikainen Nuorten Ystävät ry:stä kuvailee, että nuorilla on usein vahva tahto, mutta huonot edellytykset saada tahtonsa läpi. He myös yleensä osaavat sanoa, mitkä heidän omat ongelmansa ovat. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella heidän kanssaan ja miettiä yhdessä ratkaisuja näihin ongelmiin.

– Nuorten auttaminen vaatii meiltä paljon aikaa ja luottamusta. Siihen ei ole mitään kikkoja, Ollikainen sanoo.

Molemmat palvelut tarjoavat tukea ensi vuoden lokakuuhun asti.