Tasavallan presidentti myönsi arvonimiä – kaksi uutta kotiseutuneuvosta pohjoiseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi perjantaina 96 arvonimeä. Kotiseutuneuvoksen arvonimen sai kahdeksan kotiseututyössä ansioitunutta.

Kaksi kotiseutuneuvoksen arvonimeä myönnettiin pohjoiseen. Arvonimen saivat Kari Krapu Nivalasta ja Eero Yliniemi Keminmaalta.

Krapu on tunnettu tarinankertoja, joka on palkittu muun muassa Elämänmalja-palkinnolla vuonna 2013 sekä tarinaniskennän suomenmestaruuden vuonna 2009. Myös Yliniemi on ansioitunut tarinaniskijä.

Uudet kotiseutuneuvokset ovat:

Krapu, Kari, diplomikauppias, tuntiopettaja / ohjaaja, kauppateknikko, Nivala

Kujala, Anna-Maija , ent. sivistystoimenjohtaja, kasvatustieteiden maisteri, Toholampi

Yliniemi, Eero, ent. maaseutuyrittäjä, yo-merkonomi, Keminmaa

Kotiseutuneuvoksen arvonimiä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 288 kappaletta.

Tasavallan presidentti myöntää arvonimiä yleensä kaksi kertaa vuodessa. Arvonimi on julkisen arvonannon osoitus kansalaisen yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä.

Arvonimiä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien vähän yli 14 000.