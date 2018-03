Tänä keväänä on ainekset kaikkien aikojen kelirikkoon – "Tilanne on uskomaton"

Tieverkolla on nyt mahtiainekset pahaan kelirikkoon. Lunta on paljon ja maa on pankkojäässä syksyn runsaiden sateiden jäljiltä.

Lähiviikkojen säällä on ratkaiseva vaikutus, kunnossapidon vastaava Pekka Toiviainen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta arvioi.

– Pahimmat uhkakuvat toteutuvat, jos sää lämpenee nopeasti ja sulaminen alkaa vauhdilla. Silloin tulee kunnossapitäjille kiire. Sulamisvesille pitää tehdä sohjo-ojat ja tierumpuja joutuu sulattamaan. Tämän kaiken pitäisi tapahtua yhtä aikaa. Pahimmassa tapauksessa joudutaan turvautumaan jopa sorateiden painorajoituksiin. Siinä mielessä olisi hyvä hoitaa ne raskaat kuljetukset hyvissä ajoin.

Tienpitäjän keväinen unelmasää kuulostaa tylyltä.

– Helpoimmalla päästäisiin, jos öisin olisi pakkasta ja päivisin tuulisi kunnolla. Se kuivattaisi tehokkaasti, Toiviainen perustelee.

Kesäaikaan siirrytään viikonvaihteessa, mutta kesänopeuksiin siirtymisestä ei ole vielä tietoakaan.

– Kun katsoo noita lumikinoksia, niin tuskin kenelläkään on vielä oikeasti kiire satasen nopeuksiin. Keskimäärin kesänopeuksiin siirrytään huhtikuun alussa.

Kevät on tienpidon kannalta kovasti myöhässä.

– Tilanne on uskomaton. Yleensä tähän aikaan keväästä harjataan jo pyöräteiltä hiekkoja pois, mutta nyt joudutaan leikkaamaan aurausvalleja. Lumipenkat alkavat olla niin korkeita, että lumiauroilta loppuu lumitila. Lapissa lunta on niin paljon, että penkkojen leikkaamiseen joudutaan käyttämään pyöräkuormaajia.

Urakoitsijoille talvi on koitunut kalliiksi. Etenkin joulukuu oli Toiviaisen mukaan työntäyteinen.