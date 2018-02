Talven pakkasennätys paukahti rikki nyt Utsjoen Kevojärvellä: - 36,9 astetta, ja kylmempää luvataan

Normaalia talven pakkasta siinä on kasvihuoneilmiö kaukana. Maapallo ja maailmankaikkeus elää omaa tahtiaan ja me ihmiset omaa, kuvittelemme aina että taivas putoaa päälle, vaikkei se taivas minnekään putoa, ennemmin sieltä joku meteoriitti putoaa. Parisenkymmentä vuotta taaksepäinoli Oulunseudullakin yli -40 asteen pakkasia useita päiviä, oli halla kauan kylässä, ei auttanut koira piti ulkoiluttaa ja asiat toimittaa ulkonakin. Muistattehan, että maapallo on pyöreä, avaruus on yllämme, ei mikään taivas.