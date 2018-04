Synnytystoiminta loppumassa Oulaskankaalla tämän vuoden lopussa

Oulaskankaan sairaalassa ei saa enää ensi vuonna synnyttää. Näin päätti Korkein hallinto-oikeus hylätessään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valituksen. Sairaanhoitopiiri vaati valituksessaan, että KHO kieltäisi Valviran tekemän lopettamispäätöksen täytäntöönpanon.

KHO:n mukaan synnytysosaston toiminta on lopetettava tämän vuoden loppuun mennessä.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen sanoo, että synnytystoimintaa haluttaisiin jatkaa Oulaisissa. Hän ei ole vielä valmis luovuttamaan, vaan aikoo perehtyä huolella KHO:n päätökseen.

– Mietitään sitten onko jotain vielä tehtävissä. Tällä hetkellä tuntuu erittäin pahalta, varsinkin kun kaikki Valviran vaatimukset vaatimusten jälkeenkin täytettiin, hän toteaa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari on pettynyt paitsi KHO:n päätökseen, myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon toimintaan.

– Hän kävi viime viikolla Oulaskankaalla lupaamassa, että synnytykset ja sairaala säilyy, jos sairaanhoitopiiri niin haluaa.

Huotarin mukaan Saarikon olisi sen sijaan pitänyt lieventää päivystysasetusta, että synnytykset voisivat jatkua. Synnytystoiminnan lopettaminen perustuu STM:n päivystysasetuksen kiristämiseen ja tuhannen synnytyksen ja käytännössä keskussairaalatason synnytysosaston edellytykseen.

Huotari sanoo, että tason nostaminen Valviran edellyttämälle tasolle tarkoittaisi erittäin isoa panostusta erityisesti päivystykseen. Se tarkoittaisi tulevan maakunnan rahoituksen sitomista, eikä asia siksi ole hänen mukaansa enää pelkästään sairaanhoitopiirin hallituksen asia.

Huotarin mukaan jo nyt on ollut vaikeuksia saada päivystykseen erikoislääkäreitä. Sairaanhoitopiirin hallitus on yksimielisesti lisännyt kätilöiden koulutusta ja laitteita Oulaskankaalle, että synnytystoimintaa voitaisiin jatkaa. Huotari on pettynyt siihen, että mikään ei tunnu riittävän päivystysasetuksen tason saavuttamiseksi.

Raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen sanoo olevansa järkyttynyt KHO:n päätöksestä.

– Päätös on käsittämätön. Oulaskankaalla on tehty kaikki Valviran vaatimat toimenpiteet. Synnytystoiminta on pyritty varmistamaan esimerkiksi kätilöiden koulutusta ja laitteita lisäämällä. Outoa ja epäjohdonmukaista on, että vaatimukset vain muuttuvat koko ajan.

KHO:n päätöksessä Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamista perustellaan potilasturvallisuuden varmistamisella.

– Olen ymmärtänyt, että Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista synnyttää. Tämä onkin täysin tuulesta temmattu väite, ja todelliset syyt synnytysten keskittämiselle ovat säästösyyt.