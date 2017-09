Kuusamon suurpetokeskuksen kuuluisa Juuso-karhu ei ole viime aikoina jaksanut tehdä taidetta, kertoo eläintenhoitaja Pasi Jäntti.

– Liian lämpimät säät, siitä se taitaa johtua, Jäntti sanoo.

Jäntin mukaan lämpötila vaikuttaa suoraan karhun luovuuteen.

– Juusolla työskentely on niin kokonaisvaltaista, maalaaminen vaatii inspiraatiota ja suurelta keholta paljon liikettä. Viime syksynä oli viileämpää ja Juuso oli silloin aktiivisempi.

Jäntin mukaan Juuson kanssa kokeiltiin alkukesälläkin maalaamista, mutta silloinkin oli liian lämmintä eikä eläin kiinnostunut koko asiasta.

Suurpetokeskuksessa asiat ovat muuten hyvällä mallilla. Pitkä projekti karhujen uima-altaiden uusimiseksi on saatu valmiiksi ja karhut alkavat kotvan kuluttua valmistautua talviunille. Jäntti sanoo, että kun ilma jäähtyy ja on pari pakkasyötä, niin silloin karhu alkaa vähentää syömistään, mikä on merkki valmistautumisesta.

- Lokakuun puolivälin jälkeen se alkaa tyypillisesti. Karhut ovat varmasti vielä 2-3 viikkoa ihan jalkeilla ja voi mennä pidempäänkin, jos ilmat ovat lämpimät, Jäntti sanoo.