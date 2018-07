Suurin osa Metsähallituksen riippusilloista Pohjois-Suomessa – siltojen kunnot tarkastetaan elokuun loppuun mennessä

Metsähallitus on aloittanut riippusiltojen kunnon tarkastamisen Pohjanmaa-Kainuun alueella ja Lapissa. Siltojen täytyy olla tarkastettuna elokuun loppuun mennessä. Metsähallituksen vastuulla on 35 riippusiltaa, joista suurin osa on Lapissa ja Kuusamon seudulla.

Pohjanmaan ja Kainuun alueella on 9 riippusiltaa, jotka sijaitsevat Oulangan ja Hossan kansallispuistoissa. Kenttäpäällikkö Leena Jartin mukaan yksi silta on jo tarkastettu. Lisäksi alueella on muita hankkeita, joissa Oulangan silloille tehdään muun muassa kunnostustöitä.

– Työn yhteydessä sillat tietenkin tarkastetaan, mutta sen lisäksi niille ei tehdä erillistä tarkastusta.

Lapissa siltoja on 19. Niitä tarkastavat puistoalueiden kenttäpäälliköt. Osittain mukana on myös rakennusalan ammattilaisia.

Silloista yksi, Norjan rajalla oleva Torisenon riippusilta, on ollut pidempään käyttökiellossa huonokuntoisuuden vuoksi. Metsähallituksen Lapin aluejohtaja Jyrki Tolosen mukaan silta tullaan purkamaan.

Vastaavanlaisia maanlaajuisia tarkastuskierroksia ei ole ennen tehty, mutta siltojen kunto tarkastetaan vähintään silmämääräisesti joka vuosi esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä.

– Sillat ovat turvallisia, kun niiden ylittämisessä noudatetaan ohjeita, kuten painorajoja. Toki sillat kestävät esimerkiksi lumen lisäpainoa, mutta yllättävän lisäpainonkin vuoksi ohjeiden noudattaminen on tärkeää, Tolonen kertoo.