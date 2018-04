Supikoira tehopyyntiin pohjoisessa – metsästäjille annetaan koulutusta ja kalustoa

Metsästys on tärkein keino estää supikoiran leviäminen kohti pohjoista. Pohjoismaisen supikoirahankkeen tavoitteena on pysäyttää lajin leviäminen Norjaan ja Ruotsiin. Päätoimenpiteenä on tehopyynti Pohjois-Suomessa. Hanke tukee paikallisia metsästäjiä koulutuksen ja neuvonnan keinoin sekä tarjoaa kalustoa pyyntiin.

Suomen riistakeskus kerää havainto- ja saalistietoja Lapin supikoirista. Hyvä tilannekuva supikoiran esiintymisestä on tärkeää, jotta tehopyynti voidaan kohdentaa oikein.

–Oikein kohdennettu ja ajoitettu pienpetojen poisto on arvokasta riistanhoitotyötä, erikoissuunnittelija Mikko Alhainen Suomen riistakeskukselta korostaa.

Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa on seurannassa 10–15 pannoitettua supikoiraa tilanteen seurantaan. Pantasupikoiran pyydystämisestä saa 50 euron lahjakortin.

Pienpetoja voidaan pyytää monin eri keinoin. Perinteisellä loukkupyynnillä ja haaskoilta väijymällä saadaan syksyn ja talven mittaan pienpetojen määriä yleisesti vähennettyä. Kevättalvella korostuu aktiivinen pyynti luolista, jäljittämällä ja riistakamerahavaintojen perusteella.



Supikoira on Suomen luontoon kuulumaton vieraslaji. Sen on haitallinen alkuperäisluonnon monimuotoisuudelle. Tutkimusten perusteella supikoira uhkaa maassa pesiviä lintuja ja sammakkoeläimiä.



Tehokkaalla pienpetopyynnillä voidaan yrittää turvata muun muassa metsähanhen pesimämenestystä.