Suomussalmi tavoittelee vuoden urheilukaupungin titteliä

Suomussalmi on ehdolla vuoden urheilukaupungiksi 2018 ACES European Town of Sport -kategoriassa. Suomussalmi on mukana kategoriassa kaikkien aikojen ensimmäisenä suomalaisehdokkaana.

ACES Europe on voittoa tavoittelematon järjestö, joka palkitsee vuosittain erikokoisia urheilun ja liikunnan edistämisessä kunnostautuneita kaupunkeja.

Valinta nimityksestä tehdään hakemuksen ja järjestön edustajien arviointivierailun perusteella. Suomussalmella ACES:n arvioijat vierailevat 31.8.–3.9., jolloin käynnissä on Marjastuksen MM-kilpailut.

ACES Europen valintaperusteisiin kuuluvat vastuullisuus, elämänlaadun ja terveyden edistäminen liikunnan kautta sekä sosiaalisen tasavertaisuuden huomioiminen.