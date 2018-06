Suomussalmella saattaa saada saaliiksi mikrosirulla merkityn taimenen – sirujen avulla tutkitaan istutuskalojen selviytymistä luonnonolosuhteissa

Suomussalmella kalastava saattaa saada saaliksi mikrosirulla merkityn taimenen, Metsähallitus tiedottaa.

Hossan Öllöriin ja Pitkä-Hoiluaan sekä Yli-Vuokin Kevättijärveen istutettiin viime kesänä 870 taimenta, jotka on merkitty mikrosiruilla. Sirujen avulla tutkitaan istutuskalojen selviytymistä luonnonolosuhteissa.

Metsähallitus toivoo kalastajien apua seurantatyöhön, sillä vain pieni osa sirumerkityistä taimenista on saatu pyydystettyä. Alueella kalastavat saavat halutessaan mukaansa lukulaitteen, jolla saaliiksi saadun mikrosirun tiedot voi lukea. Saalistiedot pyydetään kirjaamaan kalamerkkipalautus.fi-palveluun.

Kalastajien keräämien tietojen avulla selvitetään istukkaiden geneettisen alkuperän merkitystä kalojen selviytymiseen ja saaliiksi päätymiseen luonnonoloissa. Osa kaloista on villiytettyjä, eli niiden perimään on tuotu villien kalojen geenejä. Merkintätutkimus on osa Luonnonvarakeskuksen Menestyvä istukas- ja Metsähallituksen Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeita.

Öllörillä ja Pitkä-Hoilualla kalastava saa lukulaitteen lainaksi Hossan luontokeskukselta, Kevättijärvelle lukulaitteen saa lainaan Ala-Vuokin Mäkeläisen Pojat ky:n kyläkaupalta.