Sotkamon polttoainesotkun syyksi varmistui inhimillinen virhe – Yle: Yli 200 yhteydenottoa vioittuneista autoista

Sotkamon ABC-tankkausasemalla tapahtuneen polttonesteiden sekoittumisen syyksi varmistui inhimillinen virhe, kertoo Osuuskauppa Maakunta. Polttoainekuorman purkamisen yhteydessä bensa ja diesel pääsivät sekoittumaan ja vääriä polttoaineita tankattiin autoihin 19.–26. kesäkuuta välisenä aikana.

Ylen mukaan yhtiölle on tullut yli 200 yhteydenottoa väärän polttoaineen vuoksi vioittuneista autoista. Autoissa on ollut käynti- ja käynnistymishäiriöitä. Valtaosa vioista on ollut diesel-autoissa.

Ilmoituksia rikkoutuneista autoista on tullut etenkin Kajaanin ja Sotkamon alueelta, mutta myös matkailijoilta Tampereella, Oulusta ja Jyväskylästä.

Automaattiasema otettiin takaisin käyttöön tiistai-iltana.