SOS-lapsikylän yt-neuvottelut päättyivät: Neljän vanhemman ja viiden tukityöntekijän työsuhde loppui Vihannissa

Vihannin SOS-lapsikylän toiminta jatkuu yt-neuvotteluiden ja SOS-Lapsikylän toiminnan muutosten jälkeen lähes ennallaan. SOS-lapsikylän toimitusjohtaja Marja Pajulahti kertoo, että toiminta jatkuu lasten ja vanhempien näkökulmasta ennallaan.

Pajulahden mukaan Vihannissa työsuhteita päätettiin yhteensä neljältä vanhemmalta ja viideltä tukityöntekijältä. Ylitornion SOS-lapsikylän neuvottelut ovat vielä kesken.

Yt-neuvottelujen seurauksena SOS-lapsikylissä päättyi koko maassa 74 työsopimusta. Osa korvautui uudella työsopimuksella, joten koko maassa päättyi noin 50 työsuhdetta.

Vihannin SOS-lapsikylässä on tällä hetkellä neljä perhettä, joissa on yhteensä 22 lasta. Niistä kolmen vanhemmat ovat olleet SOS-lapsikylän työsuhteisia vanhempia ja yksi perhe on ollut toimeksiantosuhteisena. Jatkossa kaikki jatkavat SOS-lapsikylän perheinä toimeksiantona.

– Myös vanhempien lomien sijaiset tulevat jatkossa toimeksiantona, eli he eivät ole työsuhteessa SOS-lapsikylään, Pajulahti toteaa.

Pajulahden mukaan sijaiset voivat olla esimerkiksi vanhempien sukulaisia tai tuttavia. Heidän sopivuutensa ja pätevyytensä tehtävään tarkastetaan. Joissain tapauksissa sijainen voi tulla myös ulkopuolelta.

Pajulahden mukaan päätetyt muutokset on tehty lasten parasta ajatellen. Vuorotyössä sijainen olisi vaihtunut kahdeksan tunnin välein. Uudella järjestelyllä toiminta pysyy samankaltaisena kuin aiemmin.

Muutosten ja yt-neuvottelujen taustalla on korkeimman oikeuden helmikuussa tekemä päätös. Oikeus linjasi, että lapsikylävanhempien sijaisten työaikojen tulee noudattaa työaikalakia, eivätkä he voi työskennellä vuorokausittain. Aiemmin sijaiset työskentelivät työaikalain poikkeussääntöjä soveltaen.

Työaikakiista kesti Pajulahden mukaan kahdeksan vuotta.

– Voitimme käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, mutta korkein oikeus linjasi toisin, Pajulahti harmittelee.