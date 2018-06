Soklin kaivoksen toimintaan ympäristölupa – päätöksessä yli sata lupamääräystä ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja rajoittamiseksi

Hölmöläiset Häkämies Pekkarinen ja kumppanit myivät.....lahjoittivat Soklin norjalaiselle Yaralle 205-miljoonan euron hinnalla.Löytyneiden lisämalmioiden ja sulfaatin rajun maailmanmarkkihintojen noustua malmion arvo on vähintäinkin 30-MILJARDIA.

Tämä on Suomen suurin moka hallituksen toimesta.Heinosen (kok)Soneran kaataneen UMTS-kaupat Saksasta,jolloin hän osti neljällä miljardilla pelkkää ilmaa ovat pikkurahoja tämän munauksen rinnalla.

-Lisäksi hallitus on lupautunut maksamaan puolet Soklin tiestä.100-miljoonaa,jos Yara avaa kaivoksen.Tosi HÖLMÖLÄISIÄ.