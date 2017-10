Sinisten kansanedustaja Torvinen: Kittilän esitutkintamateriaali pitäisi julkistaa - "Syytetyt ovat edelleen syyttömiä"

Sinisten rovaniemeläinen kansanedustaja Matti Torvinen katsoo, että Kittilän kuntapäättäjiä koskevan rikosjutun esitutkintamateriaali pitäisi julkistaa ainakin kuulustelujen osalta.

– Syytetyt saisivat mahdollisuuden kertoa näkemyksensä julkisuuteen. Heitä syytetään mediassa ja kaduilla rikollisiksi, vaikka he ovat edelleen syyttömiä”, Torvinen kirjoittaa tiedotteessaan.

Hän on koulutukseltaan varatuomari.

Torvisen mukaan Kittilän tulehtunut tilanne on vakava koko kuntayhteisön kannalta.

– Tiedotusvälineiden ja erilaisten intressiryhmien jatkuva raju syyttely on ajanut monen ihmisen elämän kriisiin. Kunta on kriisissä, mutta niin on moni kittiläläinenkin. Nyt olisi viranomaisten syytä vetää johtopäätöksiä. Syyttäjän ja keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan on mahdollista julkistaa esitutkintamateriaali, Torvinen sanoo.

Hän toteaa, että Kittilässä on käynnissä monimutkainen rikostukinta, jossa kuntapoliitikkojen lisäksi tutkinnan kohteena on myös entistä kunnan johtoa.

– Nämä asiat olisi syytä käsitellä samaan aikaan ensi keväänä, Torvinen toivoo.

Hän sanoo myös luottavansa "Lapin käräjäoikeuden erittäin kokeneeseen ja taitavaan tuomarikuntaan".