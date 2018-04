Siikajoella kuolleet yli 80 nautaa olivat ylämaankarjaa, kuolinsyyn selvittämiseen menee viikkoja

Kun rahat loppuu ei auta vaikka kuinka kerjää,kauppa lopettaa rehun myynnin. Jos tilaa rehua sanotaan että lasku on maksettava etukäteen,muuten ei tule.Ihan sama vaikka kuinka sanoo että eläimet kärsii.Teuraaksi niitä ei voi laittaa jos eivät ole teuraskuntoisia,teurastamot ei ota vastaan tai jos ottavat sieltä tulee iso lasku. Rahojen loppumiseen voi olla monta syytä,yksi on se että on tukitarkastusten kohteena ja silloin rahaa tulee tilille vasta kun tarkastukset on tehty ja siihen voi mennä kuukausia. Syynähän tällaiseen on viljelijän ahdinko ja sen helpottamiseksi pitää tehdä jotain konkreettista.Yksi voisi olla vakuus rehukaupalle,että vaikka ministeriö maksaisi rehut jos viljelijä ei pysty mutta rehutilauksen toimittamisesta ei saisi kieltäytyä kun sitä tilataan.Se kieltäytyminen voi olla se viimeinen niitti ahdingossa olevalle viljelijälle,joka johtaa näihin tilanteisiin.