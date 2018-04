Siikajoella kuolleet naudat olivat ylämaankarjaa, kuolinsyyn selvittämiseen menee viikkoja

Siikajoen Relletistä on löydetty lumen alta yli 80 kuollutta nautaa. Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä eläinsuojelurikos ja ympäristön turmeleminen.



– Kunhan kaikki lumet sulavat, lukumäärä tarkentuu. Siltä se tässä vaiheessa näyttää, että siellä on yli 80 kuollutta nautaa, ylikomisario Hannu Mensonen kertoo.



Mensosen mukaan poliisi sai yhteydenoton eläinlääkäriltä viime viikon tiistaina. Eläinlääkäri oli ollut tekemässä eläinsuojelutarkastusta Siikajoen kunnan alueella olevalla tilalla, ja hän löysi sieltä useita ylämaankarja-rodun nautoja kuolleena.



– Poliisi lähti tapahtumapaikalle tekemään tarkastusta, ja sieltä löytyi useita kymmeniä kuolleita eläimiä, sekä vasikoita että aikuisia lehmiä, Mensonen sanoo.

Alustavien tietojen mukaan osa eläimistä olisi ollut kuolleena jo pidempään.

Mensosen mukaan niin sanottu syytä epäillä -kynnys ylittyi löytöjen perusteella ja asiaa tutkitaan rikoksena. Mensonen huomauttaa, että eläinten kuolinsyy on yhä epäselvä. Poliisi on toimittanut kuolleita nautoja Eviralle, joka tekee tutkimuksia omalla aikataulullaan.

– Emme ole vielä saaneet tutkimustuloksia Eviralta. Tutkimusten valmistuminen vie vielä aikaa.

Ruhot mahdollisesti pohjavesialueella

Erikoistutkija, tutkimusprofessori Perttu Koski Oulun Evirasta sanoo, että ruumiinavauksissa menee tyypillisesti viikkoja.

– Jos asia olisi päivänselvä, niin se selviäisi ruumiinavauksen yhteydessä. Yleensä ja varsinkin rikosepäilyjen kohdalla halutaan kuitenkin tehdä jatkotutkimuksia ja silloin tulosten saaminen kestää muutamia viikkoja, Koski sanoo.



– Tällaisissa tapauksissa eläinten hoidon laiminlyönti ja nääntyminen on yleensä se tavallinen tarina, Koski sanoo.

Poliisi on selvittänyt laajaksi paljastunutta asiakokonaisuutta ja teki tutkimuksia tilalla myös viime viikon keskiviikkona ja torstaina. Kuolleet naudat ovat tämänhetkisen tiedon mukaan ovat mahdollisesti olleet osittain pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä.



– Poliisi on ollut sen vuoksi yhteydessä myös muihin viranomaisiin. Mitään sairaustapauksia ei kuitenkaan ole tullut tietoon, mutta seurantaa ja valvontaa on tietysti tehostettu, Mensonen sanoo.

Poliisi ei ole ottanut ketään vielä kiinni asian tiimoilta. Eläinten omistajaa ei ole vielä kuultu asiasta. Poliisin mukaan ensin selvitetään eläinten kuolinsyy ja muut asiaan liittyvät faktat.



Ylikomisario Hannu Mensonen ei muista uraltaan vastaavaa tapausta.



– Äkkiä ei tule näin laajaa tapausta mieleen ainakaan meidän alueeltamme.