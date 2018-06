Seta palkitsi Lapin Kansan asiallisen tiedon välittämisestä

Seta jakoi tänään Helsinki Priden puistojuhlassa Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen Lapin Kansa​n toimitukselle. Tunnustuksen vastaanotti Setan puheenjohtaja Viima​ Lampiselta lehden toimittaja Sonja Huhtaniska​.



Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Tunnustus on jaettu vuodesta 1991 saakka.



Lapin Kansa on julkaissut viime vuosina useita uutisia sekä omia artikkeleita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä huomioinut paikallista sateenkaaritoimintaa.

Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen myöntänyt Setan hallitus katsoo, että lehden linja on ollut ihmisten moninaisuutta kunnioittavaa ja jutut ovat olleet huolellisesti taustoitettuja. Uutiset ja artikkelit ovat nostaneet esiin ilmiöihin liittyviä lainsäädännön ongelmia ja pohtineet niiden vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään.



"Lapin Kansa on alueensa valtamedia ja näkyvä vaikuttaja. Asiallisilla ja inhimillisesti koskettavilla uutisoinnillaan ja jutuillaan, se lisää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien näkyvyyttä omassa yhteisössään", Setan hallitus toteaa.



Lapin Kansa on osa Kaleva-konsernia.