Seksuaalisen väkivallan uhrien hoito saadaan sujuvammaksi – toiveena Ouluun perustettava seksuaalirikosten tukikeskus

Seksuaalisen väkivallan uhrille luvataan hoitoa ja tukea nopeammin Oulun yliopistollisesta sairaalasta koordinoidun hoidon ansiosta.



Pohjois-Suomen kattavan hoitoketjun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, poliisin ja kolmannen sektorin yhteistyö syvenee.

Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden uhrien määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

– Useimmat tapaukset ovat hyvin moniongelmaisia. Siksi uhrin auttamisen ketjun on oltava saumaton ja tehokas. Nyt meillä on myös poikia ja miehiä koskeva toimintaohje, jollainen aiemmin on puuttunut, sairaanhoitaja Elina Kaiponen OYS:sta kertoo.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään rikoksen uhrien tutkimusta poliisin virka-apupyyntönä. Ohjeistus turvaa myös hoitohenkilöstöä ja potilasta silloin, kun kyseessä ovat rikosoikeudelliset tutkimukset.

– OYS:ssa työssä on mukana myös hammaslääkäri, joka avustaa niin hoito- kuin rikosoikeudellisessa tutkimuksessa. Vastaavaa ei liene missään muualla Suomessa, Kaiponen selvittää.



Yhtenäistämistyössä mukana olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kokevat, että hoitoketjun luomisella, koulutuksella ja eri ammattiryhmien sekä kolmannen sektorin yhteistyön syvenemisellä on jo madallettu kynnystä tarttua asioihin.



Osaajien toiveena on, että Ouluun perustettaisiin seksuaalirikosten tukikeskus, jossa seksuaalista väkivaltaa kokeneet voisivat saada apua moniammatillisesti.

Yhtenäistämistyön taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 toteuttama valtakunnallinen kysely, jossa todettiin seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden potilaiden hoidossa olevan puutteita ja eriarvoisuutta.