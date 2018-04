Sarkkinen, Hänninen ja Pekonen puolustavat Oulaskangasta – "Oulaskankaalla on tehty kaikki vaadittavat toimenpiteet"

Nämä edustajat ovat oikealla asialla, vaikkakin nyt myöhässä. Mutta kaikki voidaan muuttaa, jos on tahtoa. Suurin syyllinen on edellisen hallituksen sos.dem ministeri, joka väkisin ajoi 1000 synnyttäjän rajaa. Virkamiehet ne tässäkin asiassa silti kaiken alku ja juuri ja ministeri noudattaa annettuja ohjeita. Sama asia on Kemissä. On merkillistä, että vaikka tähän saakka kaikki on mennyt hyvin, jopa paremmin kuin niissä sairaaloissa, joissa synnytystoiminta jatkuu, niin alas vaan, kun käsketään. Sitten taivastellaan syntyvyyden vähentymistä. Tällainenkin siihen vaikuttaa. Sanoo isoisä.