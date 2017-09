Sairaanhoitopiiri valittaa Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamispäätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päätti yksimielisesti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden maanantaina antamasta päätöksestä. Sen mukaan Oulaisissa sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lopetetaan vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtymähallituksen puheenjohtajan Antti Huttu-Hiltusen (kesk.) mukaan hallitus antoi toimivalle viranhaltijajohdolle toimivaltuudet valmistella valitus seuraavaan kokoukseen, joka on 23. lokakuuta.

Kuntayhtymän hallitus katsoo, että hallinto-oikeuden päätös perustuu vuoden 2016 aikana tehtyihin toimenpiteisiin.

– Kaikki on tehty, mitä on vaadittu. Tuntuu siltä, että hallinto-oikeuden päätöksessä niitä viimeisimpiä maaliskuun alusta lähtien tehtyjä toimenpiteitä ei ole huomioitu ollenkaan.

Esimerkiksi Vaavila eli vastasyntyneiden valvonta- ja vierihoito-osasto on avattu, koulutusta on lisätty, henkilöresursointiin on panostettu, uusia välineitä on hankittu sekä kohennettu asioita erityisesti valvontaosastolla.

Valvira päätti Oulaskankaan synnytysosaston lakkauttamisesta kesällä 2016. Valviran mukaan sairaala ei pysty pienen potilasmäärän mukaan takaamaan riittävää hoitoa ja potilasturvallisuutta.