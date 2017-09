Säiliöauto kaatui tielle Ylitorniolla – kuljettaja loukkaantui

Lietettä kuljettanut säiliöauto on kaatunut tielle Muurolantiellä (tie 930) Ylitorniossa. Onnettomuudesta on merkittävää haittaa liikenteelle.

Säiliöauton kuljettaja loukkaantui. Ajoneuvon kaatumisen syy ei ole vielä tiedossa.

Onnettomuuspaikka on Ahvenjärvellä Aavasaksan ja Muurolan välillä. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikan ohi on päästetty yksittäisiä autoja, mutta käytännössä tie on poikki.