SAFA palkitsi Pudasjärven hirrestä – "Modernilla hirsirakentamisella Pudasjärvi nostaa julkisen rakentamisen tasoa"

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2018 myönnettiin Pudasjärven kaupungille suomalaisen hirsirakentamisen perinteen jatkamisesta. Palkinnon vastaanotti Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen Arkkitehtipäivillä Oulussa perjantaina.

– Pudasjärven kaupunki on ansiokkaasti jatkanut Pudasjärven alueella vuosisatoja vanhaa hirsirakentamisen perinnettä, luoden hyvää elinympäristöä kuntalaisille, edistäen hirsirakentamisen tutkimusta ja hirsi- ja puurakentamisen liiketoimintaa. Hirsirakentamista on Pudasjärvellä toteutettu moniammatillisessa yhteistyössä kunnan, yritysten, yliopiston ja suunnittelijoiden kanssa ja Euroopan aluekehitysrahaston tuella, palkintolautakunnan puheenjohtaja, SAFAn varapuheenjohtaja Jonna Taegen perustelee.

Hirsirakentamisella on Pudasjärvellä pitkät perinteet. Alueen satoja vuosia vanhat hirsirakennukset ovat yhä hyvässä kunnossa: parikymmentä hirsirakennusta käsittävä kotiseutumuseo sekä paanukattoinen ristikirkko, jota kiertää 1371-metrinen maailman pisin katettu hirsiaita.

– Pudasjärven kaupunki haluaa modernilla hirsirakentamisella nostaa julkisen rakentamisen tasoa ja pidentää rakennusten elinkaarta. Samalla jatketaan arvokasta monivuosisataista perinnettä ja tarjotaan nykysukupolville mahdollisuus nauttia puurakennuksen erinomaisesta akustiikasta ja sisäilmasta, Timonen sanoo.

Hirren uusi aikakausi alkoi Pudasjärveltä vuonna 2009. Hirren käyttöön julkisessa rakentamisessa päädyttiin, kun rakennusten sisäilmaongelmia ei saatu ratkaistua. Vuosikymmenen aikana Pudasjärvelle ovat nousseet Karhukunnaan hirsikortteli (2009-2011), Pikku Paavalin päiväkoti (2013), Hirsikampus (2016), Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kolme hirsirivitaloa erityisasumiseen (ja tänä keväänä valmistuvat hirsiset luhtitalot) sekä Hirsikartano -palvelutalo (2016). Kaupunki suunnittelee rakentavansa jatkossa julkiset rakennukset hirrestä.

SAFAn ja koko Euroopan kulttuuriperinnön teemavuonna haluttiin antaa tunnustusta perinteisen hirsirakentamisen elvyttämiselle, joka on osa nykypäivän vaatimukset täyttävää terveellistä ja turvallista rakentamista. Hirsi on uusiutuva, kestävä ja kierrätettävä, monikäyttöinen, arkkitehtonisesti moni-ilmeinen ja rakennusten käyttäjille miellyttävä rakennusmateriaali, jonka käyttö on myös ilmastoteko, korostaa palkintolautakunta.