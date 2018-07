Ruotsi lähetti ruuhkamaksun pyhäjokiselle miehelle, jonka auto on seissyt tallissa vuosikausia – "Tämä on lähes rikollista toimintaa"

Voiko miestä verottaa auton käytöstä, vaikkei hän käytä sitä lainkaan? Voi.

Antti Haapajoki, 34, on viime päivät pyöritellyt käsissään Ruotsista saamaansa laskua, jonka mukaan hänen pitäisi maksaa 11 kruunun ruuhkamaksu.

Yhden euron ja 9 sentin suuruinen maksu ei ole suuren suuri, mutta Pyhäjoella asuvaa Haapajokea sen maksaminen ei miellytä.

Laskua peritään näet autolla ajosta Tukholmassa, vaikkei hän ole käynyt Ruotsissa 20 vuoteen. Hän ei ole koskaan ajanut omaa autoa Ruotsissa.

Auto, josta lasku on tullut, on seisonut Pyhäjoella tallissa kunnostettavana noin 10 vuoden ajan. Se on sanomalehdillä teipattu, koska siihen on tehty hiontatöitä, ja sen puskuri ja bensatankkikin ovat irti.

Eniten Haapajokea huolettaa se, että ellei hän maksa laskua, häneltä uhataan periä 50 euron suuruinen lisämaksu.

Perintään jouduttuaan lasku saattaisi kehittyä hyvin suureksi.

Euron lasku on työllistänyt Haapajokea jo viikkoja.

Hän on yrittänyt tehdä siitä valituksen maksua perivän yhtiön englanninkielisillä nettisivuilla ja soittanut yhtiön Suomessa toimivaa toimistoon.

– Suomenkielinen palvelupiste Helsingissä sanoi, etteivät he voi tehdä sille mitään. Mitä virkaa sillä koko toimistolla sitten on, jos se ei voi tehdä mitään?

– Siellä sanottiin, että käsittelyajat ovat pitkät.

Kaiken lisäksi Haapajoki sai tietää, että hänen pitää maksaa euron maksu, vaikka hän valittaisikin kohtelustaan.

– Maksu maksettaisiin takaisin, jos valitus olisi aiheellinen. Tämä tuntuu kyllä oudolta.

Haapajoelle kerrottiin, että virheitä voi sattua, jos rekisterikilpi on likainen tai jos rekkari on varastettu.

– Mutta pitäisihän niiden verrata tätä rekisteriä automerkkiini!

Haapajoesta tuntuu hullulta, että euron kokoista maksua peritään Suomesta saakka. Hän arvelee, että perintäkulut ylittävät maksusta saadun tulon. KUVA: Vappu Kallio

Haapajoki on ottanut yhteyttä myös Suomen poliisiin, koska hän epäilee olevansa huijauksen kohteena.

– Tämä on niin väärin, kun tässä laskussa ei ole edes kuvia liitteenä. On vain päivämäärä, ei edes kellonaikaa. Tämä on lähes rikollista toimintaa.

Poliisi on vastannut Haapajoelle, että Suomen poliisi ei voi tehdä tapaukselle mitään, koska jos kyse on rikoksesta, se on tehty Ruotsissa.

– Poliisi kertoi, että jollekin vanhalle papalle oli tullut maksu, ja tämä oli maksanut sen ja ollut tyytyväinen.

– Mutta jos minä maksan sen, mistä minä tiedän, ettei laskuja tule lisää?

Lasku tuli kaiken lisäksi kesäaikana, jolloin viranomaiset pitävät lomiaan.

– Ihan kuin tuo olisi tarkoituksella mietitty tämä ajankohta.

Haapajoki pitää merkillisenä, kuinka Ruotsissa voisi olla virallinen järjestelmä, joka toimisi noin oudosti.

– Siinä on aivan liian hankala muutoksenhakumenettely.

– Nettivivuilla voi asioida vain ruotsiksi, englanniksi, norjaksi ja tanskaksi, purnaa mies, joka ei osaa ruotsia.

– Pitäisi nostaa äläkkä, miten tuollaisen järjestelmän voi tehdäkään!

Laskuttava yritys on Park Trade Europe Ab, jonka nettiosoite on www.epass24.com.

Epass24.com on virallisen näköinen sivusto, missä kerrotaan muun muassa Tukholman ja Göteborgin ruuhkamaksuista.

Suomalaiset lehdet ovat uutisoineet suomalaisten saamista virheellisistä laskuista jo vuodesta 2015 lähtien. Vastaavia tapauksia on useita.

Raahen poliisista rikoskomisario Hannu Mensonen arvioi, että kyse on todella hallinnollisesta laskusta.