Rukalla järjestetään perjantaina pakkasgrillauksen MM-kisat. Kisapaikkana toimii Talvijärvellä sijaitseva jääkaruselli.

Rukan jääkaruselli on halkaisijaltaan yli 20 metriä. Sen on toteuttanut Janne Käpylehto, joka laittaa karusellin pyörimään aurinkoenergialla. Karusellin massa on yli 50 tonnia.

Kisan järjestää Ravintola RukaTonttu. Tapahtuvan juontavat Janne Pekkala ja Ravintola RukaTontun Matti Hurttia.

Kisa alkaa perjantaina 24. helmikuuta kello 15.