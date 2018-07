Rovaniemen pienkoneturma: Koneen kuomu aukesi ilmassa

Rovaniemellä aamupäivällä sattunut pienkoneonnettomuus johtui koneen kuomun aukeamisesta kesken lennon.

Kaksi henkilöä sai lieviä vammoja, kun suomalaisvalmisteinen ATOL 650 LSA -amfibiolentokone teki pakkolaskun Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä.

Koneen suunnitellut valmistaja Atol Aviationin toimitusjohtaja Markku Koivurova kertoi alkuiltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että kyseessä oli koneen koelento sekä tulevan koelentäjän tutustumislento.

– Tarkoitus oli tehdä läpilaskuja, kun koneen kuomu aukesi [kiitotien 03] myötätuuliosalla.

Koivurovan mukaan koneen kaksihenkinen miehistö yritti ratkaista ongelman hidastamalla koneen nopeutta ja vetämällä kuomu kiinni. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, joten miehistö valmistautui Kemi- ja Ounasjoen risteyksen tienoille tehtävään pakkolaskuun. Kuomun aiheuttama vastus oli kuitenkin liian suuri, jotta kone olisi pystynyt lentämään joelle asti.

– Lentäjät tekivät aivan koulutusohjeiden mukaisen hallitun pakkolaskun metsään, eli loppuvedon puunlatvoihin.

Itse laskussa lentäjille ei Koivurovan mukaan tullut minkäänlaisia vammoja, mutta sen jälkeen kone syttyi palamaan. Lentäjät saivat toisen ja kolmannen asteen palovammoja rajoitetuille ihoalueille. Molemmilla lentäjillä oli yllään tulenkestävät haalarit, jotka osaltaan rajoittivat vammoja.

Tuhoutunut kone oli tehtaan omistama prototyyppi. Ensimmäisten tuotantoversioiden valmistus on paraikaa käynnissä, mutta Koivurovan mukaan itse hanke ei vaarannu. Aikataulu menee toki uusiksi.

– Työn alla on kuuden koneen sarja, ja näistä ensimmäinen valmistuva kone jää nyt meille testi- ja promootiolentoja varten.

Koivurovan mukaan kuomun aukeamiseen on jo suunnitteilla korjaava ratkaisu, samoin kuin koneen polttoaineen kokoojasäiliön irtoamiseen. Tulipalo on saattanut johtua juuri säiliön irtoamisesta, joskin on mahdollista, että syy ei koskaan täysin selviä.

Itse kone tuhoutui tulipalossa totaalisesti.

Koivurova korostaa, että päivän kohokohta oli lentäjien selviäminen suhteellisen pienillä vammoilla.

– Eihän se mieli mettä keitä tällaisessa paikassa, hän kuvasi tuntojaan tiedotustilaisuudessa.