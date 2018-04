Rovaniemelle kohoaa lietteenpolttolaitos – Katkaisee mikromuovien kierron ekosysteemissä

Rovaniemelle nousee lietteenpolttolaitos. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen sen rakentamisesta Alakorkaloon.

Rakennustyöt alkavat kevään 2018 aikana ja urakkasuoritukset ovat valmiit huhtikuussa 2019.

ALakorkalon lietteenpolttolaitos on valittu hallituksen kärkihankkeeksi ja hanke sai Ympäristöministeriön tukea 1,27 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessa lietteenpolttolaitos on noin 4,3 miljoonan euron investointi. Laitoksen rakennus- ja ympäristölupa ovat lainvoimaisia.

Laitoksen polttoprosessissa katkaistaan lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja torjunta-aineiden kierto ekosysteemissä. Samalla saadaan talteen ravinneaineita kuten fosforia. Prosessissa syntyy lämpöä, jota voidaan käyttää kaukolämmön tuottamiseen.

Lietettä on hyödynnetty tähän saakka lähinnä valmistamalla siitä biomultaa. Puhdistamolietteessä on viime vuosina todettu enenevässä määrin haitta-aineita, kuten lääkeaineita sekä mikromuoveja. Osa haitta-aineista päätyy biomultaan. Varsinkin elintarviketeollisuus on huolestunut haitta-aineiden lisääntymisestä ja biomullan menekki vähenee.