Kuusamon Suurpetokeskuksen karhunaaras Reeta on synnyttänyt kaksi pentua. Juuso-karhu on pentujen isä. Suurpetokeskuksessa on nyt kuusi aikuista karhua ja kaksi pentua.

Karhumies Sulo Karjalaisen mukaan pennut ovat kurkistelleet jo pesältä, mutta eivät ole vielä tulleet pesästä ulos. Karjalaisen mukaan pennut ovat syntyneet ilmeisesti helmikuussa. Pentujen syntyminen varmistui huhtikuussa, kun pesästä kuultiin niiden ääntelyä.

Karjalainen sanoo pentujen olevan parin kilon painoisia ja väriltään tummanharmaita.

– Minusta ne ovat oikein asiallisen näköisiä, mitä nokkaa näkyi. Toinen näyttäisi olevan uros ja toinen naaras, mutta pitää tarkistaa tämä vielä, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan karhut ovat heräilleet talviunilta ja ruokailu alkaa kiinnostaa niitä. Pennutkin tulevat pian ruokintakatokselle, kun emä antaa niille luvan. Perjantain lumisade on kuitenkin vähän antanut karhuille miettimistä.

– Lunta tulee niin paljon, että hyvä kun pihan yli näkee. Kauniit päivät näytti lupaavilta, mutta takatalvi vähän arveluttaa karhuja, että pitääkö tässä vetäytyä uudestaan piiloon.

Karjalaisen mukaan pennuille ei ole vielä annettu nimiä. Pidetäänkö pentujen nimistä nimikilpailu?

– No katsotaan, mietitään omalla porukalla täällä miten tehdään.

Pennut ovat ainakin kesän ajan emänsä kanssa omassa tarhassaan Kuusamon Suurpetokeskuksessa Kerolla.

Suurpetokeskus avataan todennäköisesti toukokuun loppupuolella, jolloin myös yleisö pääsee näkemään pennut.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Koillissanomat.